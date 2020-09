[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 강진의 송전탑 현장에서 선로 교체 작업을 하던 50대 근로자가 추락해 사망하는 안타까운 사고가 발생했다.

17일 전남 강진경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시 20분께 강진군 성전면 한 송전탑에서 A(57)씨가 추락했다.

지상에서 A씨가 추락하는 모습을 다른 동료들이 보고 신고해 출동한 구조대에 의해 인근 병원으로 옮겼지만 숨진 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 송전탑 선로 이설 공사를 마치고 내려오는 과정에서 발을 헛디뎠을 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr