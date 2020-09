속보[아시아경제 김가연 기자] 정세균 국무총리는 17일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 통계에 대해 "명예를 걸고 말씀드리는데 중앙재난안전대책본부(중대본)의 통계는 정확하다"고 말했다.

정 총리는 이날 국회 대정부질문에서 '국민들은 정부의 코로나19 발표에 의혹이 많다'는 국민의힘 김승수 의원의 지적에 "우리 K-방역의 핵심은 투명성"이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 "통계에 대해서 걱정하는 일은 정말 어리석은 일"이라며 "완벽하게 정확한 통계"라고 강조했다.

