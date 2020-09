[아시아경제 유현석 기자] 한국거래소는 17일 이노인스트루먼트 이노인스트루먼트 215790 | 코스닥 증권정보 현재가 2,260 전일대비 345 등락률 +18.02% 거래량 26,148,798 전일가 1,915 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 코로나19 여파 지속…4월 회사채 발행 전월比 27%↓4월 21일 코스닥, 9.05p 내린 628.77 마감(1.42%↓)【전문가추천】 제대로 탄력 받아 수익률 10배 갈 '2차전지 관련주' close 에 현저한 시황 변동에 대한 조회공시를 요구했다. 기한은 오는 18일 오후 6시까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr