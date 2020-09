김태호, 복당 신청…권성동 이어 '2호 복당' 사례 될까

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 '무소속 4인방' 중 권성동 의원이 약 5개월만에 복당하면서 4인방 중 한 명인 김태호 의원도 복당을 신청했다.

김 의원은 17일 아시아경제와의 통화에서 "권 의원의 복귀가 받아들여진 것을 보고 오늘 복당 신청을 했다"고 밝혔다.

권 의원과 김 의원, 그리고 윤상현·홍준표 의원은 지난 4·15 총선에서 공천 결과에 반발, 국민의힘의 전신인 미래통합당을 탈당해 무소속으로 당선됐다.

선거 결과가 나온 이후 4인방의 복당 가능성이 국민의힘 내에서 끝없이 제기되다가 결국 이날 권 의원이 첫 테이프를 끊었다.

김 의원은 "당이 4인 전원의 복귀를 허용해 주기를 기다렸지만, 권 의원이 우선적으로 받아들여진 것을 보고 개별적으로 복당 신청을 했다"며 "나라와 당이 어려운 상황에서 복귀한다면 역할을 다할 것"이라고 말했다.

당 내에서는 다선 의원들을 중심으로 '일괄 복당' 주장이 나오고 있는 상태다. 장제원 국민의힘 의원은 "남아있는 무소속 의원들에 대한 복당 또한 빠른 시간 내에 정상적으로 진행해 주길 기대한다"고 밝혔다. 윤 의원과 홍 의원은 아직 복당 신청을 하지 않았다.

한편 이날 5개월만에 국민의힘에 복당한 권 의원은 페이스북을 통해 "중진으로서 정부·여당이 잘못하는 것을 바로잡고, 중앙에서 할 말은 하는 당당한 국회의원이 되겠다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr