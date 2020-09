[아시아경제 금보령 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 2,600 등락률 -2.93% 거래량 413,389 전일가 88,600 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"8월 동박 수출량 최고치…SKC, 단·중장기 실적 기대"SKC, SK바이오랜드 지분 매각…BM 혁신 2단계 성장재원 확보(종합)SKC, 최근 5일 기관 30만 4741주 순매도... 주가 8만 9900원(-1.21%) close 는 SK텔레시스 지분율 확대를 통한 경영 효율성 제고를 위해 SK텔레시스 보통주 1532만2201주를 공개매수한다고 17일 공시했다.

공개매수 가격은 1주당 338원이고, 공개매수 기간은 18일부터 다음 달 8일까지다. 공개매수 대리인은 NH투자증권이다. 예상 소요자금은 52억원이다.

