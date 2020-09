강남구, 비대면 채용의 장 ‘온택트 취업박람회’ 열어

23~24일 기업-구직자 매칭 도와 AI 면접분석·기업설명회·1:1 멘토링 프로그램 진행

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 코로나19로 구인·취업활동이 어려워진 중소기업과 구직자의 매칭을 돕기 위해 23~24일 이틀간 ‘2020 강남구 온택트 취업박람회’를 개최한다.

이번 강남구 온택트 취업박람회는 구인·구직 플랫폼 ‘잡코리아’를 통해 일자리 매칭 외에도 인공지능(AI) 면접분석과 이력서·자기소개서 컨설팅 등이 무료로 이뤄진다.

특히 구직자들이 채용공고 확인 후 이력서를 제출하면, 기업에서 1차 합격자를 선발해 정해진 날짜에 화상면접을 실시한다.

또 ▲AI 면접분석(추첨 100명) ▲글로벌기업 전·현직자의 취업특강 ▲기업설명회 ▲구글·테슬라 등 6개 기업 현직자들의 1:1 멘토링 프로그램도 준비돼 있다.

구인기업·구직자들의 참가신청은 22일까지 ‘강남구 온택트 취업박람회’ 홈페이지에서 할 수 있다.

강남구 일자리지원센터 또는 큐리아서티 프로젝트로 문의하면 된다.

서원희 일자리정책과장은 “이번 취업박람회는 양질의 일자리를 제공하고 구직자의 능력을 발휘할 수 있는 기반을 만들어 주는 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 일자리와 기업을 위한 다양한 지원정책에 힘쓰겠다”고 말했다.

