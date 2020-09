[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 화보를 공개했다.

16일 현아는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 현아는 침대에 기대어 휴식을 취하고 있는 모습이다. 그의 완벽한 보디라인이 보는 이의 시선을 끈다.

한편 현아는 가수 이던과 지난 2018년 열애를 인정한 후 솔직한 공개 연애를 이어오고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr