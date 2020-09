홍준표 "국방부, 秋 아들 방어하는 '추방부'로 전락"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 무소속 의원이 국방부가 추미애 법무부 장관의 아들을 지키는 '추방부'가 되고 있다고 비판했다.

홍 의원은 16일 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정치는 한때 지나가는 바람에 불과한 것인데 국방부가 추미애 아들 방어의 최전선에 나간 것은 나라를 지키는 국방부(國防部)가 추방부(秋防部)로 전락한 것"이라고 일갈했다.

이어 "제복에 대한 존경심이 이렇게 추락하고 없어진다면 대한민국 군인들은 비난을 면하기 어려울 것"이라며 "명예와 자긍심 없는 군대는 오합지졸에 불과하다. 부디 군인답게 처신할 것을 간곡하게 요청 드린다"고 강조했다.

앞서 서욱 국방부 장관 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 추 장관 아들의 병가 연장 논란에 대해 "이 사안은 지휘관들이 판단하는 것이기 때문에 (특혜라고) 획일적으로 얘기하기 어렵다. 지휘관의 입장과 용사들의 케이스마다 다르다"며 "이 사안에 대해서 환자가 어떤 상황에 처해있는지 종합적으로 판단해야 된다"고 했다.

이어 "군 규정은 어느 누구 하나 특혜를 주고자 하는 규정은 없다"며 "모두 동일하게 적용받아야 하는데 부대마다 사안마다 지휘관의 판단 영역이 있다"고 부연했다.

또 현 육군참모총장인 서 후보자는 "(총장으로서) 검찰 조사에 성실히 응하도록 조치했다"며 "결과가 나오면 우리 군의 문제점이 무엇인지 후속 조치를 하자고 했다"고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr