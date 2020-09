씨에스베어링, 100억원 규모 CB 발행 결정

[아시아경제 장세희 기자] 씨에스베어링 씨에스베어링 297090 | 코스닥 증권정보 현재가 31,000 전일대비 350 등락률 -1.12% 거래량 439,907 전일가 31,350 2020.09.16 15:30 장마감 관련기사 씨에스베어링, 풍력에너지 테마 상승세에 9.18% ↑씨에스베어링, 풍력에너지 테마 상승세에 6.53% ↑씨에스베어링, 풍력에너지 테마 상승세에 9.28% ↑ close 은 시설자금과 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무보증 사모 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 발행하기로 결정했다고 16일 공시했다.

표면이자율과 만기이자율 모두 0%, 사채만기일은 2025년 9월 18일이다.

전환가액은 3만1626원이다. 전환에 따라 발행할 주식의 비중은 3.3%다. 전환청구기간은 2021년 9월18일부터 2025년 8월18일까지다.

