[클릭e종목]“씨에스베어링, 낮아진 기대…예상 밖의 좋은 실적”

DS투자증권은 11일 씨에스베어링 씨에스베어링 close 증권정보 297090 KOSDAQ 현재가 6,720 전일대비 150 등락률 +2.28% 거래량 283,597 전일가 6,570 2026.03.11 14:39 기준 관련기사 [클릭 e종목]"씨에스베어링, 육상풍력 만으로 실적↑" [클릭 e종목]“씨에스베어링, 고객사 다변화로 실적 성장 본격화” [특징주]씨에스베어링, 풍력터빈 세계1위 베스타스 韓 3700억 투자에 협업 부각↑ 전 종목 시세 보기 에 대해 예상 밖의 좋은 실적을 반영해 목표주가 9900원을 유지했다. 투자의견은 '매수'를 제시했다.

안주원 DS투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "향후 5년간 연평균 미국과 유럽의 육상풍력 시장이 각각 연평균 약 9GW, 16GW 수준으로 유지될 전망"이라며 "큰 성장은 없어도 전반적인 전력 수요 증가에 대응할 수 있는 발전원으로서 역할을 하는 것"이라고 밝혔다.

씨에스베어링의 올해 실적은 매출액 1444억원과 영업이익 181억원으로 추정된다. 실적 성장의 배경은 미국·유럽 등 육상풍력 중심의 견조한 수요 유지 속 씨에스베어링의 시장점유율 상승에 기인한다.

AD

안 연구원은 "육상풍력도 터빈사이즈가 커지면서 단가가 올라가고 있으며 가격 및 정치적 리스크로 유럽·중국산 공급망은 계속 시장에서 점유율이 낮아지고 있다"며 "결국 이 자리를 국내 기업들이 대체해갈 것이며 성장이 일어날 수 있는 배경이 되고 있다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>