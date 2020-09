노루페인트, 전용 어플리케이션 '노루 파워 업' 론칭

[아시아경제 김종화 기자]노루페인트는 대리점 등 일선 판매조직의 경쟁력을 높이기 위해 본사와 대리점이 사용할 수 있는 노루페인트 전용 어플리케이션 '노루 파워업'을 론칭 했다고 16일 밝혔다.

노루 어플리케이션은 본사와 대리점 간의 쌍방 커뮤니케이션이 가능하며, 각종 교육자료 배포 등의 기능과 컬러 트렌드, 색상 데이터, 시공사례 등 디지털 상담 자료도 탑재돼 일선 판매조직의 고객관리와 페인팅 상담의 새로운 방법을 제시할 것으로 기대된다.

사용자가 앱을 설치하면 본사에서 관리해주는 제품 인증서, 카탈로그, 시공사례 등을 바로 확인 할 수 있고, 배포 후 업데이트가 불가능했던 지면 자료와는 다르게 늘 최신 자료를 유지하며 현장에서 바로 대응할 수 있게 된 것이다.

노루페인트는 앱을 통해 제품 및 마케팅 자료뿐만 아니라 폭넓고 심도 깊은 교육자료를 배포하고 일선 매장의 의견을 신속히 수용함으로써 사용자와의 지속적인 커뮤니케이션을 형성할 예정이다.

앱에는 다양한 카테고리로 구분된 약 500여개의 시공사례와 컬러 시편 그리고 조색 가능한 3800여개의 컬러칩이 내장돼 있어 소비자의 결정을 신속히 도울 수 있다.

구체적인 페인팅 계획을 수립하지 못하고 매장을 방문한 소비자라면 '도장공사' 사례와 '셀프페인팅' 사례를 함께 보며 본인 집과 수준에 맞는 계획을 수립하고 아이디어를 얻을 수 있다. 다양한 영상 자료도 포함돼 셀프시공 방법과 꿀팁, 인테리어 정보도 확인 가능하다.

노루페인트 관계자는 "노루 앱은 세대 전환을 맞고 있는 페인트 업계에서 노루페인트의 경쟁력을 획기적으로 높일 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라며 "노루 앱이 대리점에 안착해 오프라인 매장 뿐 아니라 온라인 몰과도 경쟁할 수 있도록 지원 체계를 갖추겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr