아이돌Live, 드림캐쳐 '온택트 덕력검증소' 22일 첫 선

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스는 지니뮤직 기획의 팬 소원 성취 예능 프로그램 '온택트 덕력검증소'를 아이돌Live에서 선보인다고 16일 밝혔다.

온택트 덕력검증소는 주로 선물을 받는 입장이었던 연예인이 팬에게 감사의 마음을 담아 선물하는 콘셉트의 예능 프로그램이다. 온라인으로 사전에 팬 대상 온라인 '덕력고사'를 실시하고 그 결과를 바탕으로 아이돌이 직접 팬들에 관한 문제를 풀게 된다. 문제를 풀면서 팬에게 깜짝 선물을 제공하는 등 언택트(비대면) 온라인 팬미팅을 진행한다.

첫 번째 출연진은 7인조 걸그룹 '드림캐쳐'다. 본편 4편으로 구성된 영상이 오는 22일부터 화·목요일 오후 6시에 아이돌Live를 통해 무료로 공개된다.

아이돌Live는 LG유플러스 고객뿐만 아니라 타사 고객도 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등 앱마켓을 통해 내려 받아 무료로 감상할 수 있다.

LG유플러스는 아이돌Live 앱 이벤트 메뉴에서 온택트 덕력검증소 드림캐쳐편 이벤트에 응모한 팬들을 대상으로 추첨을 통해 ▲드림캐쳐가 직접 그린 '썸냐' 캐리커처 ▲직접 쓴 생일축하 카드 ▲영상통화 기회 ▲원하는 포즈의 사진 등을 제공한다.

