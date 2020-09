DGB금융, 굿네이버스와 글로벌 CSR 협업…3만달러 기부

[아시아경제 김민영 기자] DGB금융그룹과 굿네이버스가 글로벌 사회공헌(CSR) 사업 추진을 위해 협업하기로 했다고 16일 밝혔다.

DGB금융은 전날 8개 계열사 기부금을 재원으로 3만달러의 기부금을 굿네이버스에 전달했다. 이 기부금은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 캄보디아 지역 아동들을 위한 학교 개·보수 사업, 방역 물품 지원 등에 쓰일 예정이다.

DGB금융 관계자는 “이번 협업을 통해 현지 파견된 굿네이버스가 함께 CSR 활동을 진행, 현장의 요구를 보다 적극적으로 반영한 좀 더 전문적이고 효율적인 도움을 줄 수 있으리라고 기대한다”고 전했다.

DGB금융은 2017년, DGB대구은행 창립 50주년을 기념해 DGB글로벌 봉사원정대를 발족해 베트남, 라오스 등지에서 매년 봉사활동을 진행해오고 있다.

김태오 DGB금융 회장은 “코로나19를 통한 연대가 무엇보다 절실해지는 시점에 전문 단체와 협업해 체계화된 글로벌 봉사활동을 실시하기로 했으며, 앞으로도 기업의 사회적 책임을 잊지 않겠다”고 밝혔다.

