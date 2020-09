한-중 간 부정기 항공편 7편, 17일부터 추가 운항한다

그간 코로나19 확산 탓에 대규모 감편 및 중단

칭다오·정저우·샤먼, 재외국민 中 복귀 지원

탑승 72시간 전 PCR 검사 증명서 소지해야

[아시아경제 임철영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 한국에 체류 중인 재외국민의 중국 복귀를 지원하기 위해 17일부터 한-중 부정기 항공편이 추가로 운항할 예정이라고 14일 외교부가 밝혔다.

코로나19 확산에 따른 중국의 항공편 운항 제한 이후 한-중 간 항공노선은 대규모 감편 또는 중단됐다. 중국으로 돌아가기를 희망하는 재외국민들이 항공권 확보 어려움 등으로 인한 불편을 겪어왔다. 실제로 지난해 말 대비 8월 정기노선은 84개에서 16개로 급감했다. 운항 횟수도 주당 1164회에서 21회로 98% 이상 줄었다.

이에 정부는 그간 우리 국민이 중국과 필수적 활동 및 교류와 방문을 원활하게 할 수 있도록 한중 고위급 교류 계기 등을 활용해 중국측과 지속해서 긴밀히 소통해 왔다.

이번에 추가 운항 추진 중인 부정기 항공편 중에서 우선 중국의 △칭다오 △정저우 △샤먼 등 3개 지역을 17일부터 총 7편 운항(인천 출발) 예정이며, 우리 국적사와 중국 항공사가 나누어 취항하게 된다.

해당 항공편에 탑승하려는 승객은 탑승 72시간 전 PCR 검사(핵산검사) 증명서를 소지해야 하는 등 방역수칙을 철저히 준수해야 한다. 7편 외에 중국측과 추진 중인 부정기 항공편의 운항스케줄 등 세부적인 사항은 확정되는 대로 항공사 및 주중국대한민국대사관 홈페이지 등을 통해 안내될 예정이다.

외교부 당국자는 "양국의 코로나19 상황 및 항공사 취항준비 등에 따라 항공편 운항계획이 변동될 수 있으므로, 탑승 전에 반드시 항공사를 통해 운항스케줄을 최종 확인하는 것이 필요하다"고 당부했다.

정부는 앞으로도 추가적인 항공노선 증편, 항공권 구입 불편 완화 등 우리 국민의 입국 편의 제고를 위해 중국측과 지속 협의해 나갈 계획이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr