추미애 "아들 논란, 제보자의 오인·억측에서 출발했다 확인돼"

[아시아경제 김혜민 기자] 추미애 법무부 장관은 14일 아들 군 복무 시절 특혜 의혹과 관련해 "(논란이) 제보자로부터 출발했는데 제보자가 여러 오인과 억측에서 출발했겠구나 하는 것들이 확인되고 있다"고 말했다.

추 장관은 이날 오후 국회 대정부질문에서 '야당의 주장, 언론 보도가 정치공세·부풀리기로 받아들이고 있는가'라는 이태규 국민의당 의원의 질의에 "제가 받아들이는 것이 아니라 오늘 아침 뉴스공장(TBC라디오) 통해서 보고 또 확인되고 있지 않는가"라고 답했다.

그는 제보자인 당직사병의 증언도 거짓이라고 보는가라는 질문에는 "주관적인 판단보단 (거짓이라는) 근거가 있지 않나"라고 덧붙였다. 이에 이 의원이 "그분들이 굳이 실명까지 밝히며 왜 증언했다고 보나. 야당, 다른 세력의 음모론 때문이라고 보느냐"라고 묻자 추 장관은 "그런것도 합리적 의심이 가능하다면 조사해야할 사안 아니겠느냐"라고 여지를 남겼다.

추 장관은 의심의 근거에 대해 "녹취를 딴 국회의원(신원식 의원)이 태극기 집회에서 대통령 하야 발언을 하고 상당히 정치적인 장외집회에 주역을 했다"며 "일련의 연관성을 여당 일각에서도 제기할 수 있다고 본다"고 주장했다.

이 의원은 추 장관 아들인 서씨와 군대 동료들이 SNS를 통해 나눈 대화를 토대로 한 언론 보도를 언급하며 '아들이 군에서 특별대우를 받고 있다'고 지적했다. 이에 추 장관은 "제 아들로 특정될 수 있다는 증거가 있는가. 아들을 범죄인 취급하며, SNS를 털어서 어거지로 갖다 붙이는 상황이 안타깝다"고 목소리를 높였다.

그는 가짜뉴스라고 판단한다면 법률적 조치를 취하라는 이 의원의 지적에 "그럴 정신없이 무차별 공격을 받았고, 또 언론 재갈 물린다고 공격을 하더라"며 "(가짜뉴스를 퍼트리는 언론이라면 재갈을 물려야 한다는 이 의원의 발언에) 참고하겠다"고 덧붙였다.

