강훈식 “秋 장관 검찰개혁 완수해 달라, 국회는 공수처 설치하겠다”

[아시아경제 전진영 기자] 강훈식 더불어민주당 의원이 14일 대정부질문에 참석한 추미애 법무부 장관에게 “질의하지 않겠다”며 “검찰개혁을 완수해 달라, 국회는 고위공직자범죄수사처(공수처)를 설치하겠다”고 밝혔다. 추 장관이 참석한 이날 대정부 질문은 추 장관의 자녀 병역 특례 의혹이 주요 쟁점이 돼 계속해서 공방이 이어졌다.

강 의원은 “검찰의 공정한 수사 보장을 위해 진행 중인 수사에 대해 언급하지 않는 것이 마땅하기 때문”이라며 추 장관 자녀 의혹에 관해 질문하지 않는 이유를 설명했다. 그는 “수사에 대해 답변 못하는 장관에게 답변을 요구하고 답변하면 가이드라인 제시다, 불공정한 검찰조사라고 몰아갈게 뻔하다”며 이같이 말했다.

그는 대신 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 모든 게 멈춰버린 지금 좀 더 건설적이고 미래에 관련된 얘기를 하고자 한다”며 일과 돌봄의 균형과 국가균형발전에 대한 질의를 이어나갔다.

강 의원은 정세균 국무총리에게 “육아휴직 관련 제도는 아직도 가족중심이거나 육아중심이 아니다”라며 “스웨덴처럼 남성의무휴가제나 대체인력상시고용제로 제도와 인력을 뒷받침하면, 유연한 일자리가 늘어난다. 살펴봐달라”고 제안했다.

국가균형발전과 관련해서도 “균형발전은 단순한 분산이 아니라 기회의 재분배와 균등의 정의를 실현하는 것이라고 본다”며 “자문기구만 둘 것이 아니라 전 부처가 아울러 이 문제를 중요한 어젠다로 설정하고 챙겨달라”고 당부했다.

