국민의힘 “통신비 지원, 앞뒤 안 맞아…정말 필요한 곳 지원해야”

“많은 국민들이 반대하는데…왜 그리 고집하나”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 14일 ‘전 국민 통신비 2만원 지급’과 관련해 “긴급 필요한 곳에 두텁게 투입하겠다더니 1조 원 가까운 빚을 2만 원씩 나눠준다니 앞뒤도 맞지 않는다”며 “국민의 혈세를 빚내 편성하는 비상 예산이다. 정말 필요하고 긴급한 곳부터 지원해야 한다”고 밝혔다.

최형두 국민의힘 원내대변인은 이날 논평에서 “소상공인 자영업자 291만명에 대한 긴급 피해지원 3조8000억 원, 고용 취약계층에 대한 긴급 고용안정 자금 1조4000억 원, 원격수업 장기화에 따른 학부모 부담 완화를 위한 긴급돌봄 지원 2조2000억 원은 이해할 수 있다”며 “그런데 많은 국민들이 반대하고 정부와 여당 내부에서까지 논란이 많은 ‘13세 이상 전 국민 통신요금 지원’은 왜 그리 고집하는지 알 수 없다”며 이같이 말했다.

최 원내대변인은 “청와대 경제수석이 방송에 나와 ‘통신비 지원 비판은 이해가 가지 않는다’고 했다”며 “전 국민 통신비로 1조 원을 쓰겠다는 행정부를 국민들은 이해할 수 없다”고 지적했다.

최 원내대변인은 “국민의힘은 4차 추경이 한 푼도 허투루 쓰이지 않고 국민께 힘을 드리는 예산이 될 수 있도록 꼼꼼히 심의하겠다”고 말했다.

