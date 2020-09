[아시아경제 김민영 기자] BNK부산은행은 14일 동부산권 영업 채널 효율화와 새로운 성장 동력 창출을 위해 부산 기장군 일광면에 일광지점을 신설했다고 밝혔다.

일광지점은 부산 내 대규모 택지지구인 일광지구(일광신도시)에 위치해 있다. 인근에는 장안산단 등 5개의 산업단지와 정관신도시가 인접해있으며 신규 아파트 1만세대와 35필지에 달하는 중심상업지역 내에 근린상가 등이 개발 중이다.

부산은행은 아파트 및 상가 중심의 금융 수요가 지속적으로 증가되는 이 지역에 개인 및 소매기업을 아우르는 리테일 점포운영을 통해 안정적 자산 성장과 더불어 지역 밀착 금융을 확대해 나갈 계획이다.

부산은행 관계자는 “앞으로 지역 대표은행으로서 인근 기업과 지역민들에게 다양한 금융서비스와 혜택을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

