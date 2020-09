외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피보다 코스닥 더 팔아

[아시아경제 송화정 기자] 외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 지속했다. 코스피보다 코스닥에서의 매도 공세가 더 강했다.

13일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 7일부터까지 11일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 4722억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1678억원을, 코스닥시장에서는 3045억원을 각각 매도했다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,000 전일대비 200 등락률 -0.34% 거래량 16,017,098 전일가 59,200 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 엔비디아 이어 애플까지 기대…삼성전자 파운드리 사업 급성장코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 6866억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 1,800 등락률 +2.35% 거래량 2,831,262 전일가 76,600 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속SK하이닉스, 추석 내수 활성화 위해 협력사·지역사회와 협력 강화 close 를 1184억원 사들였다. 이밖에 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,518,000 전일대비 9,000 등락률 -0.59% 거래량 26,302 전일가 1,527,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 LG생활건강, 3분기 안정적 실적 지속 전망LG생활건강, 후 환유 본초 세럼 선봬 美 증시 하락 여파에 코스피, 코스닥 모두 1% 하락 마감 close (521억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 16,750 전일대비 350 등락률 +2.13% 거래량 3,803,433 전일가 16,400 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "LG디스플레이, 하반기 적자 축소 전망"그룹주펀드, 삼성보다 더 잘나간 그룹은?7분기 만에 흑자 노리는 LG디스플레이 close (520억원), 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 12,500 등락률 +8.87% 거래량 4,196,887 전일가 141,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 [증시키워드] - 남북평화, 돼지열병, 2차전지.. 신풍제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 8.51% ↑“ㅇㅇㅇㅇㅇ” 진단키트 생산경쟁! 핵산추출장비 수출! 대박호재 떳다! close (444억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 169,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 173,693 전일가 169,500 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 [AI 엄선한 우량종목]_경동나비엔, LG이노텍, 슈피겐코리아 외 LG이노텍, 동반성장지수 4년 연속 최우수 등급 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 close (418억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 500 등락률 +0.35% 거래량 535,774 전일가 142,500 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 삼성전기, 최근 5일 개인 138만 3616주 순매도... 주가 14만 1500원(-0.7%)[클릭 e종목] "삼성전기, 3분기 MLCC 효과로 호실적 전망"[특징주]삼성전기, 실적 증가 기대감에 6일째 상승…4%↑ close (364억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 202,500 전일대비 5,500 등락률 -2.64% 거래량 198,327 전일가 208,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼, 상반기 영업손실 530억…적자전환롯데케미칼 임직원, '디지털 트랜스포메이션' 내재화 통한 경쟁력 업그레이드[특징주]롯데케미칼, 장중 9%대 상승…19만원 돌파 close (349억원), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 172,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 172,000 2020.09.11 00:00 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선제넥신, 주가 16만 7900원.. 전일대비 -2.38%코스피, 외국인·개인 순매수에도 2400선 탈환 실패 close (276억원), CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 403,500 전일대비 2,000 등락률 +0.50% 거래량 108,033 전일가 401,500 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 CJ제일제당, 조정 딛고 반등 나서소비자원 "컵밥, 열량 하루섭취량 21.7%인데 나트륨은 50.3%"음식료株, 거리두기 속 사랑 받아…건기식株는 무서운 상승세 close (205억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 705,000 전일대비 8,000 등락률 -1.12% 거래량 361,882 전일가 713,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 이시간 주가 -2.38%.... 최근 5일 개인 67만 7816주 순매수[AI 엄선한 우량종목]_경동나비엔, LG이노텍, 슈피겐코리아 외 코스피, 외국인·개인 순매수에도 2400선 탈환 실패 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 1920억원 순매도했다. 이어 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 1,732,675 전일가 28,500 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "신한지주, 유상증자로 주가 하락 불가피"[e 공시 눈에 띄네]코스피-4일외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 close 를 1740억원 팔았다. 이밖에 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 306,000 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 517,023 전일가 307,500 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속 close ·1315억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 298,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,022,761 전일가 298,500 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속셀트리온, 최근 5일 개인 55만 860주 순매수... 주가 30만 500원(+0.67%)제가 셀트리온 말씀드렸죠? 러시아랑 손잡을 가능성! close (1026억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 185,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 202,517 전일가 185,500 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 코오롱 원앤온리타워, 국제건축대상 수상포스코, 철강업계 최고 2019 동반성장지수 '최우수' 등급 선정포스코, 국내 최초 벤처투자조합 'IMP 1호 펀드' 조성 close ·523억원), 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 333,219 전일가 257,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 녹십자, 외국인 5606주 순매도… 주가 0.97%이달에는 셀트리온, 10월에는 GC녹십자! 치료제 생산한다!녹십자, 주가 26만 9500원 (-6.1%)… 게시판 '북적' close (495억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 379,000 전일대비 6,500 등락률 -1.69% 거래량 792,840 전일가 385,500 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.46%이번 사태로 인해 온라인 수업 규제 화~악! 낮춘다! 대학교도 적용! close (474억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 12,000 등락률 -1.45% 거래량 99,961 전일가 830,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 엔씨, 신작 음악게임 '퓨저' 11월 북미·유럽 출시코스피·코스닥, 오후에도 상승 흐름 지속코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선 close (428억원), 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 1,600 등락률 -2.00% 거래량 565,138 전일가 80,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 일평균 거래대금 30조원…증권株 수혜 전망한국금융지주, 주가 8만 1800원 (-0.49%)… 게시판 '북적'한국금융지주, 주가 6만 5100원 (3.33%)… 게시판 '북적' close (422억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 62,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 62,400 2020.09.11 00:00 장마감 관련기사 '따상상' 카카오게임즈, 청약광풍 주식 매수로 이어져팬덤경제 진화 선두주자 빅히트, IPO시장 '다이너마이트' 될까[증시키워드] - 남북평화, 돼지열병, 2차전지.. close (384억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인들이 삼성전자 등 IT주에 대해 매수에 나서면서 매도공세는 다소 둔화된 모습이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "9월 동시만기에서 나타났던 특징 중 하나는 외국인의 코스피200 선물 롤 오버"라면서 "외국인은 2만5000여 계약 매수 롤 오버를 진행하며 선물 순매수 지속에 대한 기대를 키우는 중"이라고 말했다. 노 연구원은 "외국인 매수 포지션 지속에 따른 베이시스 안정화는 주식시장 흔들림을 제한하는 요소로 작용 중"이라며 "외국인의 코스피200 선물 순매수는 삼성전자에 대한 대용 성격도 있을 것으로 판단된다. 미국 기술주 흔들림 속에 외국인의 코스피200 선물 순매수는 국내 IT 투자에 대한 자신감을 갖는 계기로 볼 수 있다"고 덧붙였다.

