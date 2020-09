국민의힘, 경주서 태풍 피해 복구 봉사활동…“국민께 다가가겠다”

주호영 원내대표 등 300여명 참여

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 12일 경북 경주에서 태풍 피해 복구 봉사활동에 나섰다. 이날 봉사활동에는 주호영 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원 21명과 이철우 경북지사, 주낙영 경주시장, 당원, 회의원 보좌진 등 300여명이 참여했다.

주 원내대표는 "우리가 어려울 때 같이 해주는 사람들이면 사랑해주시지 않겠나"라고 밝혔다. 이들은 봉사활동을 마친 후 '경주 불국동에서 국민의힘 300' 입장문을 내고 “300인의 국민의힘이 태풍으로 피해 입고 망연자실한 농가에 달려갔다”며 “1만 제곱미터의 배 밭에서 낙과를 줍고 2천 제곱미터의 쓰러진 벼를 걷어 세우며 농민과 함께 웃고 힘냈다"고 말했다.

이들은 "'사진이나 찍고 그냥 갈 줄 알았다. 놀랐다' 봉사현장에서 마다 들리는 말씀에 국민의힘은 가슴이 아프다"며 "정치인들의 가식과 무성의가 국민들께 상처를 줬던 순간들을 반성하며 국회에서나 현장에서나 진심을 다해 국민께 다가가겠다. 알아봐주시고 점점 더 사랑해주시면 참 좋겠다"고 강조했다.

국민의힘 중앙재해대책위원장인 정희용 의원은 “54일간의 최장 장마에 이어 단기간에 태풍이 연달아 발생해 경주지역 주민들의 불안감과 재산피해가 막심한 상황”이라며 “정부는 영남권 5개 광역단체를 ‘특별재난지역’으로 지정하고 재난지원금을 신속히 지급해야 한다”고 말했다.

앞서 국민의힘은 집중호우로 피해를 입은 전북 남원, 전남 구례, 경남 하동 등에서 수해복구 봉사활동을 한 바 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr