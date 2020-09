목포해양대학교, 개교 70주년 기념 영상물 공모전 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 올해 개교 70주년을 기념해 대학 발전의 역사를 대내외로 홍보하고, 지역사회와 함께하는 ‘개교 70주년 기념 영상물 공모전 제2회 MMU Story’를 개최한다고 12일 밝혔다.

공모 분야는 UCC, 옛 사진, 현재 사진으로 UCC 분야는 순수 창작물로서 1분 이상∼5분 이하의 영상물, 옛 사진은 작품 창작연도 및 출처가 명확한 과거 사진, 현재 사진은 대학 전경 및 캠퍼스 생활 등 최근 대학 관련 사진을 제출하면 된다.

이번 공모전에는 교직원과 졸업생, 지역민 등 누구나 참여 가능하며, 지난 7일부터 오는 11월 8일까지 진행된다.

또한, UCC 분야의 수상자에게는 대상 40만 원(1명), 우수상 35만 원(2명), 장려상 35만 원(3명)의 상금이 수여되며, 옛 사진 및 현재 사진 분야에서는 분야별로 대상 1명(30만 원), 우수상 3명(25만 원), 장려상 5명(20만 원)을 시상할 예정이다.

