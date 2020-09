필드 찾는 2030…영해지는 골프웨어

[아시아경제 조유진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 필드를 찾는 젊은 골퍼들이 늘면서 이들을 주 소비층으로 겨냥한 골프웨어 브랜드들도 영해지고 있다.

생활문화기업 LF(대표 오규식)가 2030 세대의 스트릿 캐주얼 감성을 가미한 신규 골프웨어 브랜드 '더블 플래그'를 최근 론칭했다. 코로나19 이후 급증하고 있는 젊은 골퍼들의 취향에 맞춰 유쾌하고 자유로운 스트릿 캐주얼 감성을 극대화했다. 맨투맨, 후드티 등 캐주얼 아이템들에 골프웨어의 기능성과 디테일을 더했다.

더블 플래그는 필드에서도 보다 캐주얼하고 자신만의 개성을 강조하고 싶은 욕구가 강한 20~30대 남녀 골퍼들을 타깃으로, 이들 타깃층이 선호하는 편집숍과 온라인 유통 전용 브랜드다. 스트릿 무드에 숨겨진 골프만의 디테일을 재미있게 녹여내 성별에 관계없이 남녀 모두 가볍게 소화할 수 있는 젠더리스 스타일을 추구하며 대부분의 아이템에 유럽산 고급 수입소재를 활용했다.

더블 플래그의 브랜드 아이덴티티(BI)는 레트로 무드의 블루와 오렌지 컬러의 조합으로 두 개의 깃발을 시각화 했으며 두 깃발 중 하나는 ‘시작(Beginning)’을, 다른 하나는 ‘목표, 지향, 결과(Finishing)’의 뜻을 담아 ‘골프의 처음부터 끝까지, 일상에서 이상(Ideal)까지‘라는 의미를 표현했다.

북유럽 감성의 퍼포먼스 골프웨어 브랜드 와이드앵글은 젊은 여성 골퍼를 위한 ‘W.엔젤 시리즈’를 출시했다. W.엔젤 시리즈는 와이드앵글의 대표 퍼포먼스 라인인 ‘W.리미티드’ 중 여성 골퍼를 위해 선보인 제품군으로 신축성, 흡습속건, 방풍, 자외선 차단 등 기능성이 복합적으로 탑재됐다.

이 시리즈의 제품들은 테크니컬 하이 퍼포먼스 소재를 중점적으로 사용하고 스트레치 기능성 소재를 적용해 활동성이 높다. 패턴부터 소재, 시간대별 상황을 고려해 다양한 디자인을 제안한다.

‘WL W.ANGEL 라운드 스웨터’와 ‘WL W.ANGEL 블록형 카라 스웨터‘는 여성스러움을 강조한 스타일의 스웨터 제품이다. 세련된 컬러 배색이 특징으로 몸매 라인을 보정해 주는 효과는 물론 스트레치성과 보온성 등의 기능을 갖춰 편안한 착용감을 제공한다. 특히 시선을 집중시키는 강렬한 레드와 산뜻한 민트색, 여성스러운 핑크 컬러 등의 유니크한 색상 구성이 돋보인다.

휠라코리아가 전개하는 휠라 골프는 스타일리시 영 골퍼를 위한 컬러 장갑 'FRG300 프리미엄 글로브’를 최근 출시했다. FRG300 프리미엄 글로브는 휠라 골프 레인보우 글로브(FILA GOLF Rainbow Glove)의 영문 스펠링의 각 첫 글자와 골퍼들의 꿈의 비거리라 불리는 300야드의 숫자 ‘300’을 결합해 이름 붙였다.

글로브의 화려한 색상과 필드 퍼포먼스를 돕는 골프 장갑의 기능적 특징을 이름에 담아낸 것. 레인보우라는 이름에 걸맞게 틸(청록), 오렌지, 그레이, 그린, 레드 등 총 5가지 컬러로 다채롭게 구성돼있어 취향에 따라 선택 가능하다.

에디오피아산 최상급 카브레타 양가죽을 사용해 내구성은 물론 부드러운 착용감과 텐션감을 제공한다. 특히 프로 골퍼들이 가장 선호한다는 최적의 가죽 두께(0.35mm~0.4mm)로 제작, 활동성과 운동 능률을 높인 것이 특징이다. 손에 착 붙는 입체 패턴의 그립감과 밀착력으로 안정적인 스윙이 가능하다.

땀이 차기 쉬운 장갑의 특성을 고려, 장갑 곳곳에 에어홀뿐 아니라 손가락 사이사이 통풍구를 만들어 라운딩 시 손을 쾌적하게 유지하도록 했다.

휠라 골프 관계자는 “기능성은 물론 스타일을 중시하는 젊은 골퍼들을 위해 트렌디한 컬러 감각을 입은 골프 장갑을 선보이게 됐다”라며, “골프의류, 슈즈는 물론 장갑까지도 차별화된 디자인과 기능성, 실용성을 갖췄기 때문에 올가을 스타일리시한 라운딩룩을 추구하는 골퍼분들에게 색다른 제안이 될 것으로 보인다”라고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr