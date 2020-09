코로나로 노트북 수요 급증…8년 만에 최대 전망

[아시아경제 이창환 기자] 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 노트북 컴퓨터 출하량이 8년 만에 최고 기록을 세울 것으로 예상됐다.

12일 시장조사업체 트렌드포스는 올해 전 세계의 노트북 컴퓨터 출하량은 작년보다 14.4% 증가한 1억8663만대에 달할 것으로 예상했다. 이는 2012년 이후 최대치다.

트렌드포스는 올해 코로나19로 인한 재택근무와 원격 수업 등의 수요가 폭발적으로 늘면서 노트북 컴퓨터 판매가 급증했다고 분석했다.

이 가운데 크롬북의 경우 올해 출하량이 작년대비 42.4% 증가한 2430만대에 달할 것으로 트렌드포스는 예상했다.

특히 교육용 외에 소비자 및 게임용 노트북 수요가 3분기부터 증가하면서 3분기 노트북 출하량은 전분기 대비 4% 증가한 5500만대에 이를 것으로 내다봤다.

HP의 경우 교육용, 게임용 노트북 수요 증가로 3분기 출하량이 1460만대 정도로 예상됐고 코로나19 이후 교육 수요에 대응하고 있는 델은 3분기 820만대가량이 예상됐다. 레노보는 3분기 출하량이 1180만대로 전 분기 대비 28.5% 증가할 전망이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr