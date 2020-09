우리은행-카카오페이 '디지털 금융혁신' 맞손

우리은행이 카카오페이와 디지털 금융혁신 협업에 나선다.

우리은행은 지난 10일 카카오페이와 '디지털 금융서비스 공동 개발 및 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다. 양사는 이에 따라 ▲개방형 응용프로그램개발환경(오픈API) 연동을 통한 비대면 대출 신청 ▲고객 맞춤 디지털 금융상품 및 서비스 공동 개발 등 혁신사업 발굴을 위해 협력할 계획이다.

양사는 첫 공동사업으로 카카오페이가 카카오톡ㆍ카카오페이 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 제공하는 '내 대출 한도' 서비스에 우리은행 비대면 대출상품을 제공하기로 했다. 이를 통해 우리은행 비대면 대출상품의 한도와 금리를 조회한 후, 우리은행의 모바일뱅킹인 우리원(WON)뱅킹으로 접속해 대출신청이 가능하다.

양사는 또 디지털 공동 마케팅을 통해 ▲비대면 대출 모집 서비스를 위한 관련 업무 위수탁 ▲금융ㆍ플랫폼 융합 서비스 개발 및 협업 확대 ▲공동의 신규고객 유치 등 협력사업을 확대해 나갈 계획이다.

권광석 우리은행장은 "생활밀착형 금융플랫폼 카카오페이와 제휴를 통해 시간과 장소에 구애받지 않는 고객 중심의 편리한 금융서비스를 제공할 예정"이라면서 "이번 협약을 통한 양사의 새로운 인연을 시작으로 앞으로도 적극적인 협업을 이어나갈 것"이라는 생각을 밝혔다.

류영준 카카오페이 대표는 "사용자들이 카카오페이의 생활 금융 플랫폼 안에서 우리은행의 우수한 금융 서비스ㆍ상품을 더욱 쉽고 편리하게 누릴 수 있도록 최선을 다할 것"이라면서 "플랫폼과 은행의 좋은 협력 모델을 만들어 사용자들의 금융 생활을 더욱 이롭게 만들겠다"고 말했다.

협약식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 권 행장과 류 대표가 각사가 마련한 화상회의실에서 전자서명을 하는 방식으로 진행됐다.

