미니스톱, 중식당 홍짜장과 협업한 ‘홍짜장 유니짜장’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 편의점 미니스톱이 중화요리 프렌차이즈 홍짜장과 협업한 ‘홍짜장 유니짜장’을 11일 출시했다.

미니스톱은 냉장식품, 간편식 시장의 성장과 함께 특히 HMR(간편식) 상품의 수요가 증가하고 있는 것을 고려해 중식당 프랜차이즈 홍짜장과 협업해 PB상품 ‘홍짜장 유니짜장’을 개발했다. 홍짜장은 1세대 캐쥬얼 중식당으로 시작해 14년째 이어져 오고 있는 장수 브랜드로 전국 100여개 가맹점을 보유하고 있는 프렌차이즈다.

미니스톱과 홍짜장이 공동개발한 ‘홍짜장 유니짜장’은 채소와 고기를 잘게 다져 식감을 살리고 풍부한 짜장소스가 뭉치지 않고 면과 잘 어우러져 감칠맛을 더한 점이 특징이다.

홍짜장 유니짜장에 들어간 짜장소스는 오랜 기간 사랑받아온 홍짜장의 노하우를 활용해 HMR상품에 맞게 새롭게 개발한 소스로 짜장 특유의 감칠맛을 배가시킨 상품이다. 가격은 3200원.

정원석 미니스톱 PB소싱팀 MD는 “편의점에서 간편하게 전문점에 가까운 맛을 즐길 수 있도록 많은 노하우를 가진 홍짜장과 협업하게 됐다”라며 “앞으로도 간편하게 즐길 수 있는 고품질의 HMR상품을 고객에게 선보일 것”이라고 말했다.

