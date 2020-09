日 라인, 영상통화 진료서비스 '라인 닥터' 11월 출시

[아시아경제 부애리 기자] 네이버의 자회사 라인이 일본에서 영상통화를 이용한 진료 서비스를 곧 내놓는다.

라인은 10일 온라인으로 개최한 '라인데이 2020' 행사에서 향후 서비스 출시 계획을 발표했다.

11월 출시되는 '라인 닥터'는 라인 영상통화를 이용해 의사 진료를 받을 수 있는 서비스다.

병원 검색,예약,실제 진찰,결제까지 라인 앱에서 원스톱으로 이뤄진다. 사용자는 진료비 이외 추가 수수료가 없다.

라인은 앞으로 자택에서 의사 진료를 받고, 약사의 약 처방 및 복용 지도를 받은 후 자택에서 수령하는 등 온·온프라인 융합 건강관리를 추진할 방침이다.

라인이 지난해 12월 시작한 '건강상담 서비스'는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 상담 문의가 늘며 현재 누적 요청 건수가 30만건을 돌파했다.

라인은 또 최근 인수한 일본 최대 배달 서비스 '데마에칸'을 라인 ID로 이용할 수 있도록 하는 등 코로나19 사태로 늘어난 음식 배달 수요를 적극적으로 공략한다는 계획이다.

이데자와 다케시 대표는 "세계가 코로나19로 인해 크게 바뀌고 있다"며 "부정적인 변화도 있지만 오랜 습관, 사회 상식을 근본적으로 재검토하는 기회와 혁신을 창출할 계기가 될 가능성 역시 있다"고 말했다.

그는 "코로나19 사태는 사회가 변화할 시작점이 될 것이며, 진정한 패러다임의 전환이 될 것"이라며 "라인은 계속해서 기술의 힘으로 '최적의 거리'를 제공하고자 한다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr