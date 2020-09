오늘 서울 '코로나19' 추가 확진자 55명…총 4581명

[아시아경제 송승윤 기자] 서울시는 10일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울 지역에서 추가로 파악된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 55명으로 집계됐다고 밝혔다. 이에 따라 누적 확진자는 4581명으로 늘었다.

신규 확진자는 감염경로별로 ▲서대문구(신촌) 세브란스병원 15명(서울 누적 18명) ▲종로구청 근로자 관련 3명(〃 11명) ▲영등포구 일련정종 서울포교소 2명(〃 21명) ▲송파구 쿠팡 물류센터 3명(〃 13명) ▲동작구 진흥글로벌 1명(〃 30명) ▲동작구 요양시설 1명(〃 7명), 구로아파트·금천축산업체 관련 1명(〃 36명) 등이다.

이밖에 다른 시·도 확진자 접촉은 8명(〃 193명), 오래된 집단감염이나 산발 사례 등 '기타' 경로가 10명(〃 2천191명), 해외 유입은 2명(〃 400명)이다.

방역당국이 아직 감염경로를 확인 중인 확진자는 9명(〃 770명)이다.

