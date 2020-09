청와대는 오는 19일 '9월 평양공동선언' 2주년을 앞두고 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 개최해 한반도 평화 프로세스를 진전시켜 나가기 위한 방안을 논의했다.

아울러 상임위는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 위해 각국 정부가 입국 제한 등 다양한 조치를 취하고 있는 상황에 대한 대응책도 논의했다.

상임위는 한국민의 출입국 과정에서의 불편함을 해소하고 기업의 해외 경제활동 여건을 보장하기 위해 외교적 노력을 지속해 나가기로 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr