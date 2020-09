[아시아경제 송승윤 기자] 경기 안산시는 상록구 한 다세대주택 입주민으로부터 수돗물에서 이틀 연속 유충으로 보이는 물체가 나왔다는 신고가 접수돼 조사 중이라고 10일 밝혔다.

해당 주민은 지난 8일 오전 수돗물에서 유충이 나왔다며 신고한 뒤 9일 밤에도 화장실 샤워 꼭지 필터에서 살아 있는 유충이 나왔다고 재차 신고했다.

안산시는 신고를 받고 현장에 나가 살아 있는 유충을 수거했다. 시는 최근 인천 일대 수돗물에서 발견돼 문제가 된 종류의 깔따구 유충과 같은 종류인지 등을 확인해 달라고 전문기관에 분석 의뢰했다. 분석 결과는 3∼4일 뒤 나올 전망이다.

시는 한국수자원공사와 함께 유충의 유입 경로 등도 정밀 조사 중이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr