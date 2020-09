[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 10일 오후 서울 삼청동 총리공관에서 전국소상공인단체 대표들과 함께 제18차 목요대화를 개최했다고 총리실이 밝혔다.

이날 목요대화는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산, 역대 최장 장마 등 연이은 악재로 인해 경제적 한계상황에 처한 소상공인·자영업자들의 애로사항을 청취하고, 지원필요사항을 논의했다.

정부는 재난지원금 등 4차 추가경정예산(추경)안 정부안에 포함된 소상공인·자영업자 대상 정부지원 대책을 설명하고, 소상공인·자영업자 대표들은 민생현장의 어려움을 전달하는 한편, 경영안정과 재기를 위해 필요한 정부대책을 요청했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr