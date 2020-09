印 코로나19 신규 확진자 하루에만 9만5000명…세계 기록 또 경신

[아시아경제 정현진 기자] 인도의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.

10일 인디아투데이 등 현지 언론에 따르면 인도 보건·가족복지부는 이날 오전 신규 확진자 수가 9만5735명 증가해 일일 신규 확진자 수 세계 기록을 또 다시 세웠다. 인도는 지난달 30일 신규 확진자 7만8761명으로 종전 미국의 세계 기록을 경신했었다.

인도의 신규 확진자 수는 지난 6일과 7일 9만명을 넘어섰다가 8~9일 7만∼8만명대로 내려왔지만 이날 다시 9만5000명대로 폭증했다. 월드오미터에 따르면 누적 확진자 수는 446만5863명으로 미국(654만9475명)에 이어 세계 2위다. 누적 사망자 수는 7만5091명으로 전날보다 1172명 증가했다. 신규 사망자 수도 직전 기록을 넘어섰다.

신규 확진자가 가장 많이 발생하는 곳은 서부 마하라슈트라로 이날에만 2만3577명이 나왔다. 도시 중에서는 마하라슈트라의 푸네와 수도 뉴델리에서 각각 5128명과 4039명이 새로 감염됐다. 두 도시의 신규 확진자 수는 발병 이후 최다 기록이다.

인도에서 이처럼 코로나19 확산 속도가 빨라지는 이유는 대부분이 밀집 환경에서 살고 있는 데다 사회적 거리두기 등 방역 조치가 지켜지지 않고 있기 때문이다. 여기에 당국은 방역보다 봉쇄 조치로 무너졌던 '경제 살리기'에 집중하고 있어 코로나19 확산을 막으려는 노력을 기울이지 않는 모습이다.

