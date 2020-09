이 본부장, 북한의 대화 복귀를 위한 한국 정부 노력 상세히 설명

[아시아경제 임철영 기자] 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장이 10일 뤄자오후이 중국 외교부 부부장과 유선협의를 가졌다.

양측은 이날 협의에서 최근 한반도 상황에 대한 평가를 공유하고 역내 정세 전반에 대해 심도 있게 논의했다.

외교부는 "이 본부장은 특히 북한의 대화 복귀를 위한 우리 정부의 노력을 상세히 설명했고 뤄 부부장은 한국 정부가 그간 추진해 온 한반도 평화프로세스를 평가하고 중국의 협력 의지를 재확인했다"고 설명했다.

한편 한중 양측은 가능한 조속한 시일 내 대면 협의 등 다양한 방식으로 북한과의 대화 재개 방안을 위한 협의를 지속해 나가기로 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr