‘코로나 비대면 입시전쟁’… 한눈에 쏙 들어야 이긴다

경남정보대, ‘입학이 곧 취업인 대학, 졸업생 편’ SNS에서 큰 호응

SK하이닉스, 현대모비스, 홍콩기업 등 다양한 성공취업 스토리 전개

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 높은 취업률을 돋보이게 해 신입생의 마음을 뺏는 방법은?

취업률이 높은 대학에서 비대면 입시홍보 광고로 취업률을 어필하는 이색 아이디어를 내 눈길을 붙잡고 있다.

2021학년도 신입생 모집 시즌을 맞았지만, 각 대학은 코로나19 여파로 예년 같은 고교 방문 입시 홍보가 어려워졌다.

경남정보대는 주력을 SNS를 활용한 비대면 홍보로 발 빠르게 바꿨다. 이 대학은 9월부터 페이스북, 인스타그램 등 대학 공식 SNS를 통해 ‘입학이 곧 취업인 대학, 졸업생 편’을 선보이고 있다. 졸업생이 모델로 등장하는 모두 6편이다.

사회생활에 첫발을 내디딘 졸업생 등 경력을 단단히 쌓고 자기 자리를 빛내고 있는 졸업생 100명에 대한 스토리 카드를 만들어 고교생, 재학생, 부산시민 등을 대상으로 적극적인 비대면 홍보를 펼치는 것이다.

스토리 카드에는 ▲졸업 후 서울대 석사과정까지 밟아 홍콩에서 글로벌 조경디자이너로 근무 중인 조경토목디자인계열 박세준 씨 ▲동기가 함께 포스코에 입사한 기계계열 곽창민·김승현 씨 ▲자동차 관련 고등학교, 대학교, 차량정비병으로 제대해 올해 현대 모비스에 입사한 ‘자동차만 보인다’는 자동차과 김태형 씨 ▲남자간호사에서 소방공무원이 된 간호학과 유상우 씨 ▲초봉 4000만원, SK하이닉스에 입사한 전자계열 송승민·박익현 씨 ▲4년제 졸업 후 리턴해서 재입학 후 프랑스 스포츠브랜드 회사에 입사한 신발패션산업과 김재환 씨 ▲LG전자 이성훈 씨(전자계열) ▲고려대 병원 최은진 씨(간호학과) ▲부산대치과병원 이지연 씨(치위생과) 등 전공을 살려 취업한 졸업생들의 다양한 스토리가 트랜디한 카피와 비주얼로 제작돼 눈에 쏙 들어온다.

경남정보대 홍보실장 최계영 교수는 “고교생 대상으로 설문조사 한 결과, 경남정보대를 가장 먼저 떠올리는 단어로 ‘취업’이 손꼽혔다”고 했다.

최 교수는 “졸업생들의 실제 성공취업 스토리를 보여줘 대학 선택과 향후 진로를 두고 고민하는 많은 고교생에게 ‘나도 할 수 있다’는 꿈과 희망을 심어주고 싶어 기획했고, 고교생은 물론 재학 중인 학생들로부터도 좋은 반응을 얻고 있다”고 말했다.

경남정보대는 100명의 졸업생 편이 완료되면 대학의 우수한 인프라를 소개하는‘교수편’과 ‘시설편’ 등을 이어 다룰 예정이다. 스토리 카드를 활용한 홍보 외에도 재학생과 졸업생을 대상으로 유튜브크리에이터, 대학홍보대사 등을 모집해 대학의 우수성을 다양한 비대면 매체를 이용해 알리는 데 주력하고 있다.

이 대학은 오는 23일부터 10월 13일까지 2021학년도 수시1차 신입생모집을 진행한다. 모두 2536명으로 일반고특별전형 1394명, 특성화고특별전형 909명, 대학자체특별전형(비교과) 133명, 연계교육전형 80명, 고른기회특별전형 20명을 모집한다.

