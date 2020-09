'방탄소년단'이 소개하는 '서울관광 홍보영상' 11일 전세계 동시 공개

[아시아경제 조인경 기자] K-POP의 위상을 높이고 있는 방탄소년단(BTS)이 전세계에 서울을 소개한다. 서울시와 서울관광재단은 11일 서울관광 공식 홈페이지(www.visitseoul.net)를 통해 방탄소년단이 출연한 서울관광 홍보영상 '서울에서 만나요(SEE YOU IN SEOUL)'를 공개한다고 10일 밝혔다.

이번 홍보영상은 여행의 재개를 손꼽아 기다리는 이들에게 희망을 전함과 동시에 서울관광에 대한 기대감과 인지도를 높여 향후 서울을 방문하길 바라는 '회복 마케팅'에 중점을 뒀다. 비록 여행은 멈췄어도 서울과 한류에 대한 애정은 지속적으로 유도, 세계 한류 팬들에게 서울이 버킷리스트로 자리매김할 수 있도록 했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 잦아들고 "다시 여행이 시작되면, 첫 번째 목적지는 서울이 되길 바란다"는 서울관광 메시지를 '서울에서 만나요(SEE YOU IN SEOUL)'라는 슬로건으로 홍보영상에 담아냈다.

영상은 특히 실제 서울방문이 어려운 상황에서 보는 사람들로 하여금 방탄소년단과 함께 랜선으로 서울을 여행하는 기분이 들도록 제작했다. 7명의 방탄소년단 멤버들이 처음부터 끝까지 테마별 서울관광을 직접 안내하는 흐름으로 구성, 한류 팬들의 눈과 귀를 사로잡아 서울의 다채로운 매력을 효과적으로 전달한다.

방탄소년단의 서울관광 홍보영상 출연은 올해로 벌써 4년째다. 방탄소년단은 지난 2017년부터 서울명예관광홍보대사로 활동하며 서울시와의 인연을 이어오고 있다. 2017년 '서울라이프', 2018년 '나의 서울 플레이리스트', 2019년 '나처럼 서울에서 너도'에 이어 올해 서울관광 홍보영상까지 출연하며, 서울관광을 알리는 데 큰 역할을 하고 있다.

서울시가 이번 홍보영상 공개를 앞두고 지난 4일부터 선공개하고 있는 멤버별 카운트다운 영상은 전세계 잠재 관광객들의 뜨거운 관심과 호응을 불러일으키면서 현재 약 2100만뷰와 2만3700여개의 댓글을 기록하며, 방탄소년단의 파급효과를 실감케 하고 있다.

서울관광 홍보영상은 서울관광 홈페이지(www.visitseoul.net)와 유튜브(www.youtube.com/visitseoul), 페이스북, 인스타그램 등을 통해 한국시간 11일 오후 5시에 전세계에 동시 공개된다. 방탄소년단과 서울의 매력을 가득담은 서울 관광홍보 포스터도 추가로 공개될 예정이다.

