어퓨, 마데카소사이드 크림 리뉴얼 출시

마데카소사이드 2배, 병풀잎수 25% 강화

[아시아경제 조유진 기자] 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 7,730 전일대비 40 등락률 +0.52% 거래량 3,660 전일가 7,690 2020.09.10 10:08 장중(20분지연) 관련기사 에이블씨엔씨 미샤, 슬로우 홈카페 에디션 출시에이블씨엔씨 미샤, 데어틴트 매트타투 출시에이블씨엔씨 미샤, 미샤플러스 매장 선봬 close 어퓨는 베스트셀러 ‘마데카소사이드 크림’을 리뉴얼 출시했다고 10일 밝혔다.

이번 신제품은 피부 진정 효과가 탁월하다고 알려진 병풀 유래 성분을 함유한 약산성 크림으로, 외부 환경에 자극받은 피부를 촉촉하고 건강하게 가꿔준다. 기존 제품에 비해 마데카소사이드는 2배, 병풀잎수는 50만ppm으로 25% 강화됐다.

병풀추출물, 아시아티코사이드, 마데카식애씨드 등 5가지 시카 콤플렉스도 담아 시카 성분을 보강했다. 약산성 농도로 만들어져 민감성 피부도 부담 없이 사용할 수 있으며 피부 산도 발란스를 유지하는데 도움을 준다. 마리디엠 피부 과학 연구소에서 피부 자극 시험과 민감성 패널 피부 자극 시험, 24시간 보습 유지 인체 적용 시험, 열에 의한 피부 진정 등 인체 적용 시험을 완료했다.

에이블씨엔씨 관계자는 “4년 만에 새롭게 탄생한 마데카소사이드 크림은 탄탄한 시카 성분과 보습력이 갖춰진 제품”이라며 “매일 자극에 시달리는 피부를 위한 진정한 보습 크림이 될 것”이라고 말했다.

이번 출시를 기념해 어퓨 및 미샤플러스 매장과 마이눙크닷컴 등에서 30일까지 마데카소사이드 전 라인을 20% 할인 판매한다. 어퓨 슈퍼에어핏 마일드 선크림 미니어처도 증정한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr