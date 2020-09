코로나발 원격교육 시대, 초등용 콘텐츠 한 눈에…‘U+초등나라’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자]LG유플러스가 유아전용 서비스 ‘U+tv 아이들나라’에 이어 이번엔 초등학생을 타깃으로 한 가정학습 서비스를 선보인다. 온라인 개학 교재로 사용된 'EBS 스마트만점왕'부터 초등 영자신문 구독률 1위인 '키즈타임즈'까지 한 번의 로그인으로 볼 수 있게 된다.

LG유플러스는 10일 오전 온라인 기자간담회를 열고 업계 인기 초등 교육 콘텐츠 6종을 하나의 애플리케이션에서 제공하는 가정학습 서비스 ‘U+초등나라’를 출시한다고 밝혔다. 이는 올 들어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세로 대다수 학교가 원격수업에 돌입하는 등 가정 내 온라인 교육 필요성이 점점 높아지고 있는 데 따른 것이다.

U+초등나라는 초등 정규 교과 과정부터 아이 수준에 맞춘 영어, 제2외국어, 실감형 콘텐츠까지 알찬 교육이 가능하게 구성됐다. 먼저 온라인 개학 강의 교재로 사용된 ‘EBS 만점왕’을 개념 이해부터 심화 문제풀이까지 체계적으로 학습할 수 있는 ‘EBS 스마트 만점왕’ 서비스를 개발, 단독 제공한다. 아이가 자주 틀리는 유형을 분석해 개인별 오답노트도 작성할 수 있다.

또한 ▲해외 유명 영어 도서 2000여권을 볼 수 있는 ‘리딩게이트’ ▲미국 공교육 3~5학년 수준 영어 문장으로 구성된 주간신문 ‘키즈타임즈’로 수준별 영어 학습, ▲‘문정아중국어’의 놀이 중국어 특화 콘텐츠로 초등학생 눈높이에 맞춘 제2외국어 학습이 가능하다.

아울러 ▲과학실험과 코딩학습까지 아이 스스로 즐기는 ’과학놀이교실’ ▲세계 유명 출판사 영어 동화책을 증강·가상현실(AR·VR)로 읽는 ‘U+아이들생생도서관’까지 실감형 교육 콘텐츠를 통해 학습에 흥미를 더할 수 있게 했다.

U+초등나라는 전용 키즈 특화 태블릿 ‘U+초등나라 갤럭시 탭 S6 Lite’를 함께 구입해 이용할 수 있다. U+초등나라 특화 태블릿은 유해 콘텐츠 차단 및 사용시간 설정이 가능한 전용 단말로, 출고가는 49만5000원이다. 안드로이드 운영체제(OS) 7.0 이상 태블릿PC를 보유한 고객은 부가서비스 가입 후 앱마켓을 통해 U+초등나라를 다운로드 받으면 된다. 월 8만8000원 이상의 요금제를 이용 중인 LG유플러스 모바일 고객은 서비스 가입 시 2년 약정 기준 최저 1만1000원에 서비스 이용이 가능하다.

다만 스마트폰과 일반 PC 사용은 제한된다. 향후 LG유플러스는 IPTV로까지 서비스를 확대한다는 방침이다.

정숙경 LG유플러스 스마트교육사업단장은 “’아이들나라’를 통해 쌓은 교육 노하우로 개발한 U+초등나라는 각 분야 가장 공신력 있는 특화 콘텐츠, 합리적 가격이 특장점”이라며 “‘교육은 LG유플러스’라는 믿음이 생길 때까지 교육 영역에서 고객이 필요로 하는 콘텐츠와 서비스를 발굴하고 개선할 것”이라고 말했다.

