'이마트24'에서 손 쉽게 알뜰폰 개통…헬로모바일 유심 판매

[아시아경제 조슬기나 기자] LG헬로비전은 편의점 사업자 이마트24와 손잡고 전국 모든 매장에서 알뜰폰 브랜드 ‘헬로모바일’의 유심 판매를 시작한다고 10일 밝혔다.

이에 따라 소비자들은 대리점에 방문하지 않고도 집 근처 편의점에서 생활용품 사듯 손 쉽게 알뜰폰 유심을 구입, 개통할 수 있게 됐다. 이마트24는 전국 5000개 이상의 점포를 갖고 있다.

LG헬로비전은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 다중이용시설 대신 편의점을 찾는 고객이 늘어난만큼, 편의점 유심 판매를 통해 알뜰폰 접근성을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 지난 해 자체 조사 결과, 편의점은 10명 중 1명이 유심을 처음 인지하는 통로로 나타나기도 했다.

이번 제휴를 계기로 LG헬로비전은 요금 선택권을 확대하고 온라인에서 5분내 셀프 개통이 가능하게 하는 등 접근성도 대폭 개선했다.

먼저, 편의점 방문고객의 니즈를 세분화해 ‘이마트24’ 전용 유심 요금제 3종을 출시했다. ▲데이터 헤비유저를 위한 스테디셀러형 완전무제한 상품 ‘이마트 안심 유심 11GB(3만3000원)' ▲슬림한 통신비와 실용적인 제공량을 갖춘 실속 상품 ‘이마트 유심 7GB 180분(1만7900원)' ▲초절약형 데이터 안심 상품 ‘이마트 안심 유심 500MB 50분(7920원)'이다. 다이렉트몰에서 판매 중인 33종의 유심상품 중 원하는 요금제로 변경 가입도 가능하다.

또한 ‘셀프 개통’ 도입으로 유심 이용절차도 한층 심플해졌다. 유심 구입 후, 다이렉트몰(direct.lghellovision.net)에 접속하면 가입에 이어 5분 안에 셀프 개통까지 마칠 수 있다. 쓰던 번호 그대로 단말에 유심만 교체해 사용할 수 있고, 제휴카드(현대카드?롯데카드) 이용 시 전월 실적에 따라 최대 월 2만원 추가 할인도 제공된다.

이색 프로모션도 준비했다. 이날부터 한달 간 이마트24 매장에서 헬로모바일 유심을 구입하고 개통한 고객 전원에게 최대 2만원의 ‘이마트24 상품권’을 증정한다. 아울러 다음달까지 해당 고객 중 총 24명을 별도 추첨해 프리미엄 무선청소기 또는 전동 마사지건도 선물한다.

우영상 LG헬로비전 모바일사업그룹장은 “이번 제휴가 헬로모바일의 유심 접근성을 넓히고 이마트24의 집객 효과를 높이는 상호 ‘윈윈 전략’의 신호탄이 되길 기대한다”며, “헬로모바일은 앞으로도 지속적인 유통채널 혁신을 통해 고객과의 접점을 넓히며 합리적인 ‘유심 라이프’ 정착을 이끌어 나가겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr