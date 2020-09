해외여행 못 가 아낀 돈, 가구에 썼다…신세계百, 가구 매출 40%↑

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 해외 여행길이 막히고, 집에 머무는 시간이 길어지자 명품 가구에 대한 소비가 크게 늘었다.

신세계백화점은 올해(1~8월) 가구 매출은 지난해 같은 기간보다 41.7% 신장했으며, 코로나19 재확산으로 소비 심리가 크게 위축된 8월도 지난해보다 39.1% 증가했다고 8일 밝혔다.

신세계백화점 관계자는 "최근 코로나19 영향으로 인터레이어 관심이 커지며 가구 시장도 커지고 있다"라며 "소파, 침대 옆 협탁 하나도 유명 수입 브랜드나 디자이너 작품을 선택하는 소비자들이 늘었다"고 설명했다.

이에 신세계백화점은 강남점에서만 만나볼 수 있는 다양한 가구 브랜드를 선보인다.

먼저 ‘가구의 하이엔드 명품’이라는 별명을 가지고 있는 '폴트로나프라우'를 준비했다. 100년 이상의 역사를 자랑하는 명품 브랜드로 1924년 이태리 사보이 왕실의 공식 납품업체로 지정되면서 명성을 얻기 시작했다. 이태리 장인정신을 대표하는 브랜드 중 하나로 대표 상품으로는 소파 세트 6837만원, 암체어 863만원, 사이드 테이블 1163만원, 스툴 279만원 등이 있다.

모더니즘 가구의 상징으로 꼽히는 ‘놀’은 가구를 넘어 하나의 예술 작품으로 꼽힌다. 디자이너 프랭크 게리, 건축가 마르셀 브로이어 등과 협업해온 작업이 많으며 유명 미술관에 전시 되기도 했다. 신세계 강남점에서 단독으로 선보이는 브랜드이며, 대표 상품은 소파 세트 4840만원, 1인용 의자 1170만원, 커피 테이블 400만원 등이 있다.

컨템포러리 디자인으로 유명한 ‘에드라’ 역시 신세계 강남점이 단독으로 판매한드다. 이태리 가구 브랜드로 예술성이 돋보이는 디자인이 눈에 띈다. 첨단 기술과 수공예 제품으로 높은 품질을 자랑하며 실험적인 제품들이 많다. 대표 상품으로는 소파 3천2백70만원 등이 있다.

명품 가구에 대한 수요를 반영해 팝업 행사도 진행 중이다. 오는 10월 22일까지는 '플렉스폼' 팝업을 진행하며, 10월23일부터 12월 17일까지는 ‘펜디까사’를 만날 수 있다.

