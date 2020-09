코로나19 사망자가 2명 더 늘어…국내 사망자 총 338명

[아시아경제 오현길 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 2명 더 늘었다.

7일 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 이후 코로나19 확진자 2명이 치료를 받던 중 숨져 누적 확진자는 총 338명이 됐다.

지난달 31일 확진 판정을 받았던 78세 여성은 서울의료원에 입원해 치료를 받던 중 이날 숨졌다.

서울특별시 보라매병원에서 치료를 받던 84세 남성도 사망했다. 이 남성은 지난 6일 사망했으나 이날 통계에 반영됐다.

이날 추가로 집계된 사망자 2명을 제외하고 지난 8월 23일부터 이달 5일까지 최근 2주간 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 치료 중 숨지거나 사후 확진 판정을 받은 사망자는 총 25명에 달했다.

사망자의 연령대를 보면 80대가 12명으로 가장 많았고 70대 8명, 90대 4명, 60대 1명 등으로 모두 60대 이상이었다.

1명을 제외한 사망자 모두 평소 지병(기저질환)을 앓았던 것으로 파악됐다.

