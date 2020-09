수입차 타고 시속 282㎞ 레이싱…대전 폭주족 62명 무더기 검거

"대전지역 송강, 계룡터널은 유명 레이싱 경주 장소"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 대전·충남 지역에서 난폭 운전을 한 운전자들이 무더기로 경찰에 적발됐다.

7일 대전지방경찰청 교통범죄수사팀은 지난 6월 22일부터 2개월 동안 교통사고 유발행위 집중단속을 벌여 도로교통법 위반 혐의로 운전자 62명을 불구속 입건했다고 밝혔다.

이들 중 A(27)씨 등 27명은 유성구 탑립삼거리 인근 2차로 도로를 막은 뒤 500m 구간에서 속도 경쟁을 펼치고, 드리프트 기술을 과시하는 등 난폭 운전을 한 혐의를 받는다.

또 계룡터널에서 B(37)씨 등 35명은 수입차를 타고 최고시속 282㎞로 질주하기도 했다. 저속으로 운전하다 미리 정해 둔 3.4km 구간에서 최고 속도를 내며 경쟁하는 일명 '롤링 레이싱'을 벌이기도 했다.

운전자들은 "대전지역의 송강, 계룡터널은 전국에서 알아주는 레이싱 경주 장소"라고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 난폭 운전에 참여한 운전자들에 대해 도로교통상 공동위험 행위, 난폭운전위반 혐의로 입건하고 벌점을 부과했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr