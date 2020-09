[아시아경제 오현길 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 슈펙스비앤피 슈펙스비앤피 058530 | 코스닥 증권정보 현재가 162 전일대비 6 등락률 -3.57% 거래량 9,913,365 전일가 168 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 슈펙스비앤피, 대표이사 횡령 등 혐의로 공소 제기 확인【전문가추천】 월요일 (7일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 【전문가추천】 내일 (3일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close 가 7일 '횡령ㆍ배임 혐의발생' 사실을 공시해 상장적격성 실질심사 사유가 발생했다고 밝혔다.

이어 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지 슈펙스비앤피의 매매거래가 정지된다.

