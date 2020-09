[아시아경제 전진영 기자] 국회 출입 취재기자가 7일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. 이에 국회 본청, 의원회관, 소통관 일부가 긴급방역을 위해 폐쇄됐다.

이 기자는 지난달 26일 더불어민주당 최고위원회의를 취재한 뒤 코로나19 확진 판정을 받은 사진기자와 같은 장소에 있었던 것으로 알려졌다. 당시 코로나19 선별검사 결과는 음성으로 나왔으나, 능동감시자로 분류된 뒤 재검진 결과 양성으로 판정됐다.

박병석 국회의장은 이날 오전 본회의 도중 해당 사실을 보고받고 “국회 출입기자 중 한 분이 코로나19 확진자로 확인됐다"며 "국회 재난대책본부에서 확인하고 조치 중에 있다. 방역수칙을 지키고 동선을 최소화 해달라"고 당부했다.

