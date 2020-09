[e 공시 눈에 띄네]코스피-4일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 지누스 = 자사주 15만8500주 42억6365만원에 처분 결정

◆ 신한지주 = 운영자금 1조1582억원을 마련하기 제3자배정 방식의 유상증자를 결정

◆ 두산밥캣 = 박상현 대표이사 사임에 따라 스캇 성철박 단독대표체제로 변경

◆ 두산 = 유압기기 제조ㆍ판매사업 및 방산사업을 영위하는 모트롤BG 사업부문을 물적분할 방법으로 분할하기로 결정

◆ 두산 퓨얼셀= 운영자금 2404억원과 시설자금 1016억원을 마련하기 위해 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정

이민지 기자 ming@asiae.co.kr