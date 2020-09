제주도, 태풍 ‘하이선’ 북상에 “비상근무체계 가동”

6일 오후 9시 기해 비상 2단계 전환…13개 부서·유관기관 24시간 협업체제 운영

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도 재난안전대책본부는 제10호 태풍‘하이선’의 북상에 따라 6일 오후 9시를 기해 비상 2단계로 전환해 태풍 대응에 만전을 기한다고 밝혔다.

제10호 태풍‘하이선’은 6일 오후 6시 기준 현재 중심기압 945hPa, 중심최대풍속 시속 162km(초속 45m)로 일본 가고시마 남남서쪽 약 170km 부근 해상에서 시속 32km로 북북서진하고 있다.

기상청은 오후 9시를 기해 제주 남부와 동부앞바다에 태풍경보를, 제주 육상과 제주 북·서부앞바다, 남해서부서쪽먼바다엔 태풍주의보를 발령했다.

제주도에는 7일 새벽 근접할 것으로 예상하고 있다.

강한 비구름대가 제주도 남쪽 해상에서 유입되면서 ‘하이선’은 6일 밤부터 7일 새벽까지 산간을 중심으로 300mm 이상의 매우 많은 비와 함께 최대순간풍속 시속 100~150km(초속 25~40m)의 아주 강한 바람이 부는 곳이 있을 것으로 전망된다.

도 재난안전대책본부는 태풍 특보에 대비 신속한 현장대응을 위해 6일 오후 9시를 기해 비상 2단계로 전환하고, 비상 근무 체계를 본격 가동했다.

비상 2단계 격상에 따라 13개 협업부서를 비롯해 제주지방항공청, 도교육청, 제주경찰청, 제주해양경찰청, 한국전력공사, 해병대 9여단 등과 함께 비상 근무에 돌입할 계획이다.

또한, 재난문자서비스·지역방송·재난전광판 등 다양한 매체를 활용해 태풍 이동진로 등 기상 상황에 대한 도민 홍보를 강화할 방침이다.

이와 함께 지역자율방재단 등 민간단체와 수방 자재 점검 외에 △도로 침수 방지를 위한 배수구 정비 △저지대 및 해안가, 하천 주변에 대한 예찰활동과 안전선을 설치하는 등 안전사고 대비에도 만전을 기하고 있다.

도 재난안전대책본부는 도민과 관광객을 대상으로 기상 상황을 수시로 확인하는 등 태풍 발생 시 행동요령을 숙지해 피해를 최소화해 줄 것을 당부하고 있다.

앞서, 도 재난안전대책본부는 6일 오전 10시 원희룡 지사 주재로 제9호 태풍 ‘마이삭’에 따른 피해 조치 현황과 제10호 태풍 ‘하이선’ 북상에 따른 대처상황을 점검했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr