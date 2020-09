이낙연 "추석 대이동 자제했으면…코로나 위험해질수도"

[아시아경제 김혜민 기자, 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 6일 "여러 사정과 생각이 있겠지만 이동을 자제하는 추석이 됐으면 싶다"고 말했다.

이 대표는 이날 서울 종로구 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의 모두발언을 통해 "추석 대이동이 있다면 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 위험해질지도 모른다"며 이 같이 밝혔다.

이 대표는 "어떤 분은 '집콕, '방콕' 추석이라는 용어를 쓰던데, 그 말씀까지는 차마 못드리겠지만 추석까지 잘 넘겨서 코로나19를 빨리 진정시키도록 함께 노력했으면 한다"고 덧붙였다.

그는 이번 4차 추가경정예산(추경)에 대해선 "특징이 있다면 전액을 모두 국채로 충당해야 한다는 점"이라며 "코로나 사태가 매우 유동적인 상황에서 처방을 내려하고, 그렇기 때문에 빚내서 쓰는 돈을 매우 현명하게 효율적으로 써야한다는 압박이 커졌다"고 설명했다.

이 대표는 "몇차례 실무협의를 거쳐 더 어려운 국민을 돕기로 했다"며 "지원방법을 놓고 서로 다른 의견이 나왔는데 이를 검토해 당정청이 결론을 내면 그 이유와 불가피성을 국민께 설명해드려야 할 것이고, 특히 누구도 부당한 불이익을 당하지 않는다는 믿음을 국민께 드리는 것이 중요하다"고 말했다.

그는 이어 "추경 집행이 추석 이전부터 시작되기를 바란다"며 "정부는 추경 편성과 제출을 서두르고, 국회는 처리를 서두르도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr