한기대, 삼성·LG·아마존 참여하는 '2020 채용박람회' 온라인 개최

[아시아경제 김보경 기자] 한국기술교육대학교(KOREATECH)는 7일부터 11일까지 삼성·LG전자, 아마존코리아 등 20여개 기업이 참여하는 온라인 채용박람회를 개최한다.

올해 채용박람회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 예방과 사회적 거리두기 준수를 위해 충청권 대학 중 처음으로 전 과정 비대면 온라인 방식으로 진행된다.

참여 기업은 삼성전자, LG전자, 삼성생명, 풀무원, 아마존코리아, 에드워드코리아, MEMC코리아, 육군, 연구개발특구진흥재단, 건설생활환경시험연구원, 한국장애인고용공단 등 20여곳이다.

이번 행사에서는 ▲채용 설명회 및 직무특강 ▲재직 중인 졸업동문이 직무소개를 하는 '선배와의 만남' ▲분야별 채용시장의 동향 및 취업전략을 가늠해볼 수 있는 '취업전문가 주제별 특강' ▲직업상담 전문 컨설턴트와 함께하는 일대일 상담 및 지원서류 첨삭클리닉 등 다양한 프로그램이 진행된다.

전 과정이 줌(Zoom), 유튜브 라이브 등 다양한 화상플랫폼을 통해 운영되며, 박람회에 참여하지 못한 학생들을 위해 특강 내용 일부를 디브리핑(Debriefing)해 온라인 교육자료 등으로 활용할 계획이다.

이성기 한기대 총장은 "취업 걱정으로 힘겨워하는 학생들에게 도움이 되고자 비대면 채용박람회를 준비하게 됐다"며 "앞으로도 대학은 재학생 및 졸업생들이 사회로의 첫발을 당당히 내디딜 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

