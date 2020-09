SK그룹 채용설명회 7일부터 온라인으로…14일부터 서류접수

[아시아경제 박소연 기자] 주요 대학에서 개최되던 채용설명회가 온라인으로 바뀌며 누구나 정보를 구할 수 있게 됐다.

SK그룹은 5일 하반기 공개채용(SK careers fair)을 위해 7일부터 공식 채용 홈페이지와 유튜브 등에서 홍보를 한다고 밝혔다.

전문 방송인이 채용 소식을 쉽고 재밌게 전달하는 방식으로, 회사 별 안내 영상과 채용담당자와의 실시간 질의응답도 마련됐다.

서류 접수는 14일부터 25일까지이고 필기 전형은 10월 중순 이후이다. 필기 시험 날짜와 형식은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황에 따라 유동적이다.

면접은 11월∼12월 초, 입사는 내년 1월 1일자로 예정돼있다.

상반기 SK 공채 필기시험은 오프라인으로 진행됐다. SK그룹은 6개 관계사 신입사원 채용을 위한 필기시험을 서울 세종대와 서경대에서 치렀다.

코로나19 감염 방지를 위해 시험장을 두 군데로 운영했다. 좌석은 2m 거리를 두고 수험생은 장갑과 마스크를 착용토록 했다.

