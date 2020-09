브릭스 백신 연구개발센터 제안

[아시아경제 나주석 기자] 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장은 중국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 전세계와 나누겠다는 입장을 재확인했다.

왕 위원은 이날 브릭스(BRICSㆍ브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국의 신흥 경제 5개국) 외교장관 화상회의에서 "코로나19 백신은 어느 나라도 독점할 수 없다"며 이같이 말했다.

앞서 시진핑 중국 국가주석은 5월 세계보건총회 연설에서 중국이 백신을 완성하면 전 세계의 공공재가 될 것이라고 말했다.

왕 위원은 "중국은 브릭스 국가 국민의 수요를 중시하고 이에 적극적으로 대응할 것"이라고 말했다. 이 자리에서 그는 브릭스 백신 연구개발센터 설립도 제안했다. 이를 통해 브릭스 국가들이 백신 연구개발과 생산에도 협력하자는 것이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr