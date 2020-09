태풍 하이선, 한반도 상륙 안할 듯…기상청 "동해안 스쳐 지나갈 듯"

일본, 역대급 규모 태풍될 듯

수온, 대기여건 영향으로 동쪽으로 좀 더 기울 듯

아직 진로 등은 변수가 많은 상태

[아시아경제 나주석 기자] 제10호 태풍 '하이선'이 우리나라에 상륙하지 않고 동해안을 스쳐 북진할 것이라는 관측이 나왔다.

기상청은 하이선이 기존 예측 경로에서 동쪽으로 크게 이동하면서 예상 진로가 달라질 가능성이 크다고 밝혔다. 기상청은 우리나라 부근으로 왔을 때 서쪽에 있는 선선하고 건조한 공기의 영향으로 서쪽으로 다가오지 못하고 진행 경로가 동쪽으로 더 치우칠 것으로 분석했다. 애초 기상청은 하이선이 7일 낮 경남 남해안에 상륙해 한반도를 남에서 북으로 관통할 것으로 봤다. 기상청은 바뀐 전망에 따라 7일 오전 9시 부산 남남동쪽 약 160㎞ 부근 해상, 같은 날 오후 9시 강릉 북북동쪽 약 150㎞ 부근 해상을 지날 것으로 예상했다.

하이선은 오전 9시 기준 일본 오키나와 동남동쪽 약 510㎞ 부근 해상에서 시속 15㎞의 속도로 북북서진하고 있다. 중심기압은 920hPa, 강풍반경은 450㎞, 최대풍속은 매우 강한 수준인 초속 53m다.

다만 일본에서 방향을 어떻게 잡느냐에 따라 경로는 달라질 수 있다.

하이선은 초속 54m 이상의 초강력 태풍으로 발달한 상태다. 일본에서는 5일 오후에 하이선이 중심기압이 915hPa까지 떨어져 중심 부근의 최대 순간풍속이 80m에 이르는 특별경보급 태풍으로 발달할 것으로 보고 있다. 일본에서는 하이선이 일본 남쪽 해수면의 높은 온도, 하이선 주변 대기 등의 요인으로 인해 하이선이 역대급 초강력 태풍이 될 것으로 예측했다.

다만 하이선은 우리나라로 접근하는 7일쯤에는 최대풍속이 초속 40m대인 매우 강한 혹은 강한 태풍으로 세력이 약화될 것으로 예상됐다. 해수면 온도나 기상 여건 등이 태풍의 세력을 완화시키는 쪽으로 작용하게 될 것이라는 관측이다.

다만 세력이 강한 태풍인 탓에 태풍의 영향이 우리나라 전역에 영향을 미칠 것으로 봤다. 이미 태풍 마이삭으로 제주와 경남, 동해안 지역이 타격을 받은 상황에서 또 다른 태풍이 접근해 추가 피해가 우려되는 상황이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr