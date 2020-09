경복대, 코로나 장학금 지급…수업료 최대 16% 감면

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 전교생에게 계열별 수업료의 최대 16%를 '포스트 코로나19 특별장학금'으로 지급한다.

경복대는 지난 5월부터 재학생 및 교직원의 의견을 수렴한 뒤 장학위원회 최종 의결을 거쳐 특별장학금으로 계열별 최대 수업료 16%를 2학기 등록금에서 감면하는 방식으로 지급하기로 했다고 4일 밝혔다.

또 실습 및 온라인 학습 등의 생활비 지원을 위해 '코로나 학업지원 특별장학금'으로 10만원을 학생 본인 계좌로 지급하기로 했다.

이에 따라 학생 1인당 지원 받는 금액은 최대 65만원이다.

경복대는 대학 장학 예산 변경과 추경을 통해 장학금 재원을 마련했다. 이번에 투입되는 장학금 재원은 총 23억1631만원이다.

김영진 경복대 교학처장은 "학생들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 어려운 대학 재정 상황에도 불구하고 최대 수업료 16%를 장학금으로 지급하기로 결정했다"며 "앞으로도 구성원들과 소통하며 코로나19를 극복해 나갈 것"이라고 전했다.

경복대는 2017~2019년 3년 연속 졸업생 2000명 이상 수도권대학 중 취업률 1위를 달성했다. 또 2018 교육부 대학기본역량진단평가에서 '자율개선대학'에 선정돼 교육역량이 매우 우수한 대학으로 평가받고 있다.

한편 경복대는 내년 5월 서울지하철 4호선 개통으로 학생들의 대중교통 이용이 획기적으로 개선될 전망이다.

